Follemente film con un super cast per la commedia di Paolo Genovese che scava nella mente dei sentimenti | Recensione

è l’attesissimo nuovodi, presentato in anteprima sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo. Unaromantica che riesce a essere al contempo leggera e profonda. Dopo il successo internazionale di Perfetti Sconosciuti,torna dietro la macchina da presa con un’opera che, pur non raggiungendo la scrittura perfetta del suopiù celebre, convince per originalità e freschezza. Ladiche abbiamo visto in anteprima.: unstellare la chiave per unacoinvolgenteè uncondi altissimo livello, ne rende questaromantica ancora più irresistibile. L’opera racconta la storia di un primo appuntamento, ma lo fa da una prospettiva inedita: ci porta dentro ladei due protagonisti, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati).