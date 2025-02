Noinotizie.it - Foggia: festival della scienza, da domani la terza edizione Fino all'8 marzo

Di seguito il comunicato:i allargano gli “Orizzonti” a. È questo, infatti, il tema scelto per ladel “”. La rassegna si svolgerà dal 22 febbraio all’82025 e interesserà numerosi istituti scolastici diprovincia, oltre a eventi offerti all’intera cittadinanza a Palazzo Dogana e in provincia.I PARTNER. Due intense settimane di eventi, decine di relatori e ospiti provenienti da tutta Italia, per una rassegna che rappresenta una preziosa occasione di confronto, approfondimento e riflessione per la comunità scientifica e la cittadinanza. Consolidato il team di ideatori del format – Angelo Bricocoli, Marco D’Alessandro e Antonio Milazzi – che anche quest’anno sono riusciti a coinvolgere numerose istituzioni – Regione Puglia, Comune e Provincia di, Università degli studi di, Università e Politecnico di Bari, LUM, CNR, INFN, ASI – insieme a Fondazioni, istituti di ricerca, associazioni, istituti scolasticiprovincia e numerosi scienziati, docenti e ricercatori.