Amica.it - Florence Pugh in passerella alle sfilate di Londra

Leggi su Amica.it

Con la collezione A/I 2025 intitolata Gilded, Harris Reed da il via alla settimana della moda londinese. Ad aprire la sfilata ècon un toccante monologo sull’importanza di rimanere sempre se stessi.“L’arte di travestirsi ci permette di esprimere chi siamo veramente, creando uno spazio sicuro in cui abitare un mondo a volte critico” ha dettodurante il suo discorso.L’attrice ha indossato un abito scultoreo trasparente con cappuccio, scollo drappeggiato e corsetto sovrapposto. Una mise che incarna l’estetica gender-fluid e d’avanguardia di Reed. Il brand è noto per le sue silhouette drammatiche, spesso sormontate da volumi oversize realizzati con tessuti per interni riciclati.aveva aperto anche la sfilata A/I 2023 con un abito lungo caratterizzato da stampa geometrica ricoperta da paillettes.