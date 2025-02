Romadailynews.it - Fiumicino: rubano un’auto, arrestati due ladri

Duesono statidai Carabinieri della stazione diper furto aggravato ai danni divettura nel parcheggio del centro commerciale di Parco Leonardo.Il sindaco Mario Baccini ha elogiato l’operazione come esempio dell’efficacia dell’approccio integrato tra Comune e forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione per contrastare la criminalità e mantenere alto il livello di sicurezza pubblica sul territorio.Baccini ha ringraziato i Carabinieri per il loro costante impegno e intervento mirato, ribadendo l’importanza della prevenzione e del controllo per garantire la sicurezza della comunità.(RED)