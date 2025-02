Fiumicino il turismo di lusso fa scalo all’aeroporto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025- L’aeroporto disi è confermato per il settimo anno consecutivo il miglior hub europeo, conquistando le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione globale di rating del trasporto aereo. La crescita delloromano procede a una velocità tripla rispetto agli altri principali aeroporti del continente, consolidando il suo ruolo chiave nel panorama internazionale.Oltre all’efficienza dei servizi e alla qualità dell’accoglienza,si distingue per la sua galleria commerciale di, che ospita oltre 30 boutique esclusive, offrendo ai viaggiatori un’esperienza unica. Secondo uno studio recente, il 34% dei passeggeri sceglie la destinazione anche in base all’esperienza aeroportuale, percentuale che sale al 43% tra i giovani della Generazione Z e i Millennial.