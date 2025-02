Fiumicino consegnate le chiavi della villa confiscata

Leggi su Ilfaroonline.it

Fregene, 21 febbraio 2025- Il Comune diha celebrato un momento storico con la consegna formale delledell’ immobile confiscato alla criminalità, situato in via Noli 1 a Fregene. Alla cerimonia di ufficializzazione del passaggio di proprietà hanno preso parte il sindaco, Mario Baccini e Grazia Mirabile, Dirigente Ufficio Immobili sequestrati e confiscati Italia Centrale, ente che ha deliberato la destinazione dell’immobile al Comune di. Presenti all’incontro il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.Un obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale grazie al progetto che ha definito un nuovo utilizzo per la struttura, indirizzandola verso finalità socio-culturali e istituzionali. La proposta ha trovato il pieno assenso dell’Agenzia, che aveva inizialmente respinto il piano presentato dalla passata amministrazione nel 2022, proponendo quindi la vendita dell’immobile.