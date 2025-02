Linkiesta.it - “Fiume o Morte!” di Igor Bezinovi?: il docu-film sulla “pagliacciata narcisistica” di D’Annunzio

Il nonno era un aviatore della Grande Guerra (quella del quindici-diciotto). Leggenda familiare narra che abbia volato con D’Annuzio. La verità è che lo incontrò una sola volta, quando il Vate tornò da Vienna. Eppure, per noi nipoti vale la leggenda, e ogni volta che salta fuori il nome di Gabrieletendiamo l’orecchio. Impossibile resistere al richiamo di “”, il, che è anchementario, racconto storico, interpretazione personale del regista e sceneggiatore? (in sala pochi giorni, dal 24 al 26 febbraio). Non spaventatevi: non assomiglia a nessuno dei pipponi che ci propina la tivù. Ma un po’ di storia bisogna saperla, giusto per capire di cosa si sta parlando.! Courtesy of Wanted CinemaIntanto l’attualità: oggisi chiama anche Rijeka ed è una città croata.