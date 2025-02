Quotidiano.net - Fiume (non) dimentica D’Annunzio. Storia e memoria di un’avventura

"El dise che senzae l’Adriatico oriental, la vittoria xè mutilada. Nol vol permeter che quela che un tempo xè stata tera romana sia governada dala schiaveria bastarda e dala sua mandria di porci, e neanche che el croato lurido s’arampichi sul muro veneto come una scimia in furia": il dialetto non inganni, si parla ovviamente di Gabrielee della sua mirabolante impresa di, annunciata con parole fiammeggianti e feroci e portata a termine in un misto di bellicismo, nazionalismo, fantasia sfrenata, libertinismo. L’uso del dialetto è presto spiegato: alla presa die ai sedici mesi del poeta-governatore è dedicato un singolare, originalissimo documentario, una docufiction, che riprende anche nel titolo uno dei tanti motti lanciati dal Vate:o morte!, nei cinema italiani da lunedì a mercoledì.