Secoloditalia.it - Firenze, neonato di 15 giorni morso dal cane di famiglia davanti ai genitori. È gravissimo

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo il dramma della bimba di nove mesi uccisa daldi un pitbull nella provincia di Napoli, aundi appena 15è statoalla testa da uned è grave. Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer diper un trauma cranico. Dalle prime informazioni, ilsarebbe statodaldi. Il fatto è accaduto poco dopo le ore 13 in un’abitazione in via Franchetti, una piccola traversa di via Baracca, nel quartiere fiorentino di Novoli.di 15 mesi aggredito daldiQuando ilha attaccato il, in casa erano presenti iche sono immediatamente intervenuti. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la reazione dell’animale, che secondo una prima ricostruzione sarebbe un bulldog.