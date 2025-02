Firenze neonato aggredito dal cane di famiglia | è in gravissime condizioni

Leggi su Open.online

Undi 15 giorni è stato morso alla testa daldie sarebbe inper il trauma cranico subito. È accaduto stamattina, venerdì 21 febbraio, in via Franchetti a Novoli () intorno alle 13.30. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe statoquando all’interno dell’abitazione era presente laal completo. Immediatamente dopo il morso, i familiari sarebbero intervenuti e la madre avrebbe portato il piccolo in tutta fretta all’ospedale. L’incidente avviene a pochi giorni dalla tragedia di Acerra, dove la piccola Giulia di 9 mesi è stata uccisa dal suo pitbull mentre il padre – così ha raccontato lui – era addormentato.L'articolodaldi: è inproviene da Open.