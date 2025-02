Lanazione.it - Firenze ferita, ancora un furto con spaccata. Alla Pasticceria Bellucci “è la terza volta"

Leggi su Lanazione.it

, 21 febbraio 2025 - Un'altranel cuore della notte. Questaa finire nel mirino dei ladri è stata ladi via Ferdinando Paoletti. Un episodio che si ripete: è lache il locale viene colpito. Già nel luglio del 2024, i malviventi avevano sfondato la porta su viale Vittorio Emanuele, portando via il fondo cassa. Un anno prima, nel luglio del 2023, un altrocon dinamica simile: la porta del laboratorio distrutta e il fondo cassa sparito. Questa, oltre ai contanti, i ladri si sono appropriati anche di cioccolatini. A dare l'rme è stato un residente, permettendopolizia di intervenire tempestivamente. Gli agenti hanno rintracciato i due malviventi in piazza Leopoldo e, nella mattinata, hanno restituito al titolare Stefanogli spiccioli e i dolci recuperati.