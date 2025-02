Lanazione.it - Firenze, dei post-it segnalano la presenza di siringhe abbandonate nei giardini

, 21 febbraio 2025 - Una serie di-it colorati in corrispondenza dellelasciate neidel Lungarno Santa Rosa. È l’iniziativa della community di quartiere Voci dal Gasometro per segnalare ladiincustodite nei, molto frequentati da tante famiglie e non solo. Negli ultimi mesi è stato infatti notato un aumento significativo dellenell’area verde, con un impatto diretto sulla fruibilità del parco per le famiglie e i residenti della zona. Per documentare il fenomeno, la community ha raccolto una serie di fotografie, consegnate al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. “Non vogliamo creare allarmismi, ma contribuire - per quello che possiamo fare come associazione di cittadini - a risolvere la situazione”, spiegano i membri di Voci dal Gasometro.