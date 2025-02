Lanazione.it - Firenze, corteo pro Palestina: vernice rossa e fumogeni contro un supermercato

Leggi su Lanazione.it

, 21 febbraio 2025 – Undi un centinaio di persone che manifestavano in favore dellaha raggiunto il consolato Usa diprotestando al grido 'Usa terrorist' per le vicende di Gaza e della Cisgiordania. La manifestazione ha attraversato il centro tra via Indipendenza, via Nazionale, piazza della Stazione e quindi i lungarni scortata dalle forze dell'ordine. Sono stati accesiin alcuni punti del percorso. Nel tragitto ilha sostato davanti a un punto vendita di Carrefour dove sono stati accesi un buon numero die lanciatogli ingressi. La clientela e il personale si sono chiusi all'interno per evitare contatti. La catena francese è accusata dai movimenti filopalestinesi di avere rapporti con aziende israeliane. I manifestanti si sono poi attestati davanti alla sede diplomatica americana scandendo slogan tipo "Libera” e lanciando accuse ai presidenti Biden e Trump in alcuni interventi.