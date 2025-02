Lanazione.it - Firenze, chiusa la postazione di raccolta dei rifiuti di via Ser Lapo Mazzei

21 febbraio 2025 -ladideidi via Ser. Alia Multiutility informa che per i cantieri della Linea 3 della tramvia, è interdetto il transito ai mezzi pesanti nell’area di Viale Giannotti, nel tratto compreso fra l’intersezione con via del Bandino e via Ser. È stato quindi necessario spostare laposizionata in viapressi civico 16, dal prossimo 24 febbraio. Per agevolare la fruizione dei contenitori stradali per la cittadinanza, Alia ha predisposto unatemporanea in via Datini fra i civici n18 e n20. Restando il provvedimento in vigore fino a nuova disposizione, Alia invita i residenti ad utilizzare da lunedì prossimo laprovvisoria, oltre a quella di via Datini, pressi civici n 22 e 24, angolo via Ser, ricordando che tutte le postazioni sono composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi e contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi,non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).