Bergamonews.it - Fiori d’arancio in casa Atalanta: Carnesecchi e la compagna Valentina annunciano il matrimonio

Leggi su Bergamonews.it

in. Marcoe la suadi vitaDe Flaviis hanno annunciato attraverso i social il loro: “Hell Yes” recita il post condiviso tra il portiere nerazzurro e la fidanzata storica.La proposta è stata fatta nella serata di giovedì 20 febbraio nella splendida location di Villa Crespi, ristorante sul lago d’Orta del noto chef Antonino Cannavacciuolo, ed è stata documentata sui social dalle foto con tanto di anello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@deflaviis)L’estremo difensore riminese e la futura moglie si conoscono dal 2017, sin da quando sono adolescenti: presto le nozze suggelleranno ulteriormente la loro unione.Un modo decisamente positivo perper ritrovare il sorriso, dopo una settimana non certo semplice vista l’eliminazione dalla Champions League ai playoff per mano del Club Brugge.