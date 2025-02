Firenzetoday.it - Fiorentina, per Bove si muove il Governo: i possibili scenari per rivederlo in campo

Leggi su Firenzetoday.it

Il futuro calcistico di Edoardoè ancora in bilico. Soprattutto in Italia dove ad oggi, per i protocolli esistenti,non può ottenere l'idoneità sportiva dopo il malore avuto lo scorso 1 dicembre 2024 nella sfida con l'Inter. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Come riporta nell'edizione.