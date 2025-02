Sport.quotidiano.net - Fiorentina, la guida all'ultimo sorteggio di Conference League e le possibili avversarie

Firenze, 21 febbraio 2025 - Lacontinua a preparare la trasferta in casa del Verona, ma oggi il gruppo gigliato dovrà tornare a dare un'occhiata anche alla. Ieri sera si sono concluse le gare di ritorno dei PlayOff e a questo punto sono rimaste sedici squadre in corsa che proveranno a raggiungere la finale di Wroklaw in programma il prossimo 28 maggio. Questo pomeriggio alle ore 14 andrà in scena l'della stagione, che stabilirà in modo definitivo la posizione delle squadre rimaste in corsa nel nuovo tabellone tennistico del torneo. Le squadre già qualificate agli ottavi erano le seguenti: Chelsea, Vitoria Guimaraes,, Rapid Vienna, Lugano, Djurgarden, Legia Varsavia e Cercle Brugge. Le squadre che hanno superato il PlayOff sono invece: Betis Siviglia, Copenaghen, Borac Banja Luka, Pafos, Celje, Jagiellonia, Panathinaikos e Molde.