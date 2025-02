Lanazione.it - Fiorentina in lutto, è morto Piero Gonfiantini. Fu uno dei “Leoni di Ibrox”

Firenze, 21 febbraio 2025 – E’ scomparso all’età di 87 anni, il libero dellache trionfò nella Coppa delle Coppe 1960-61. In viola dal 1955 al 1966, con la maglia gigliata ha vinto diversi trofei, tra i quali anche due Coppe Italia. Cordoglio è stato espresso dal club gigliato. Nel dare la notizia della morte di(nato a Signa il 12 giugno 1937), il Museocommenta: “Ci lascia un grande protagonista della storia viola.è scomparso oggi a Signa ma resterà per sempre nel cuore di tutti noi”. E’ passato alla storia per essere stato uno dei “di”, compiendo un’impresa all’Park di Glasgow: il successo per 2-0 sul campo dei Rangers nella finale di andata della Coppa delle Coppe. Quella del 17 maggio 1961, infatti, arriva dopo una vera battaglia in cui i viola costruiscono gran parte del trionfo finale, poi suggellato dal 2-1 nel ritorno a Firenze il 27 maggio.