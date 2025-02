Firenzetoday.it - Fiorentina, Bove: "Sto pensando di giocare all'estero. Non escludo di poter togliere il defibrillatore"

Leggi su Firenzetoday.it

In una lunga intervista a Vanity Fair, Edoardoè tornato a parlare di come è cambiata la sua vita da quel malore avuto lo scorso 1 dicembre 2024 nella gara con l'Inter. Il centrocampista dellaha raccontato di cosa si ricorda di quei momenti di paura, di come sta vivendo adesso la.