Ilfattoquotidiano.it - “Fioccano minacce di morte, questo programma scatena una tossicità mostruosa. Stiamo scherzando? Datevi una regolata”: Signorini sbotta al Grande Fratello

Gli ascolti altalenanti, la durata eccessiva, il comportamento sopra le righe degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Più volte Alfonsoè intervenuto per porre un freno e bacchettare i concorrenti del “”, questa volta nel mirino del giornalista prestato alla conduzione sono finiti i “fan” e i loro eccessi. Nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 20 febbraioha aperto la puntata con Alfonso D’Apice, l’ex protagonista di Temptation Island dopo essere stato eliminato è tornato nella casa per avere un confronto con Maria Vittoria Minghetti.D’Apice ha spiegato che al suo ritorno a casa ha riacceso il telefono, pubblicato un post su Instagram per raccontare la sua esperienza ed è stato travolto dagli insulti dei fan degli altri concorrenti: “Sui social ho guardato, c’erano molti fanclub che mi insultavano.