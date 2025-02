Ilrestodelcarlino.it - Finge di aver pagato il conto. Scappa con 80 litri di olio d’oliva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di960 euro e si porta a casa ottantadiextrgine di oliva. È finito nei guai un 55enne di origini foggiane, denunciato per truffa e sostituzione di persona: avrebbe raggirato un 54enne di Monte San Martino a partire da un profilo falso su Facebook. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando il malcapitato è stato contattato sul social network da un sedicente acquirente, che si diceva interessato all’acquisto di 80di. Dopo una serie di trattative via social l’acquirente, in seguito identificato per il 55enne foggiano, si è recato a Monte San Martino per ritirare la merce come concordato. Il cliente avrebbe dichiarato al venditore di960 euro con un bonifico bancario, e avrebbe mostrato una ricevuta come prova del versamento. Ma il bonifico in realtà non è mai stato accreditato suldel 54enne, che purtroppo poco dopo si è resodi essere stato truffato.