Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, il ministro Schillaci frena le Regioni: “No alle fughe in avanti”. E rilancia sulla legge: “Tempi maturi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il passodella Toscana sul, il governo cerca di correre ai ripari ed ere cambiamenti non condivisi dalla maggioranza. A dirlo chiaramente è stato ildella Salute Orazio, intervenendo a SkyTg24: “È importante trovare una sintesi”, ha detto, “non si possono lasciare le singolea farein. Si tratta di un argomento complesso, ma al di là delle diverse sensibilità politiche credo sia importante trovare una sintesi, isono giusti eper unabuona per tutti“. La Toscana però, si è limitata a stabilirecerti e modalità di accesso all’aiuto alla morte volontaria, come già autorizzato dalla Consulta.Così, quella che può sembrare un’apertura dele del governo, rischia di essere solo un tentativo di riprendere il controllo della materia e di intervenire in chiave restrittiva.