Fine vita il ministro della Salute Orazio Schillaci apre a una legge nazionale 

La giunta di centrosinistraRegione Toscana, lo scorso 11 febbraio, ha approvato una proposta diper regolamentare a livello regionale la morte volontaria medicalmente assistita. È stata la prima regione italiana a farlo. E la decisione, secondo il, ora potrebbe aprire unastra per unanazionale sulche miri a superare la frammentazione a livello regionale, dando chiarezza ai cittadini. «I tempi sono giusti e maturi per unabuona per tutti» ha detto, citato dall’Ansa. «È importante trovare una sintesi, non si possono lasciare le singole Regioni a fare fughe in avanti. Si tratta di un argomento complesso, ma al di là delle diverse sensibilità politiche credo sia importante trovare una sintesi». Tuttavia, la strada è ancora tutta in salita.