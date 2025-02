Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, il 5 aprile mobilitazione in tutta Italia. Cappato: “Altre Regioni seguano la Toscana. Una legge nazionale? Solo se non peggiorativa”

Un effetto domino, dallaal resto delled’. In modo da spingere magari anche il Parlamento, immobile o quasi, ma non a tutti i costi.per “unache non sia” rispetto ai paletti e ai diritti già stabiliti dalla Consulta. È la speranza dell’associazione Luca Coscioni, dopo lo storico via libera del Consiglio regionale della, con emendamenti, alla proposta didi iniziativa popolare sul‘Liberi subito’, promossa dalla stessa Coscioni e supportata da oltre 10mila firme. Dopo il no del Veneto, del Piemonte e della Lombardia, il primo storico via libera ha riacceso il dibattito, come ha ricordato lo stesso presidente della regione, il dem Eugenio Giani, nel corso di un evento organizzato dall’associazione di Marcoe Filomena Gallo per fare il punto sull’iter delle diverse iniziative regionali: “È uno stimolo affinché venga definita una