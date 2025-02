Ilgiorno.it - Fine Vita, Fontana ai vescovi: "La posizione dei cattolici non è prevalente nel Paese"

Ladel mondo cattolico e, in particolare, della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulnon è lain questo momento nel". Una sottolineatura non scontata, quella di Attilio. E che appare ancora più forte se si considera il parallelismo – individuato dallo stesso– con quanto avvenuto in passato su altri due temi sensibili: divorzio e aborto. Ieri come oggi, secondo il presidente leghista della Regione Lombardia, il sentire di un certo mondo cattolico non coincide con il sentire della società e, nella visione dello stesso presidente, non si può non tenerne conto, non si può confondere la parte con il tutto, pur nell’ovvio e dovuto rispetto delle opinioni di chiunque. Nel dettaglio,, ieri, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha risposto ai cronisti che lo hanno sollecitato sulla nota diramata mercoledì dalla CEI, nella quale si definivano "preoccupanti" le iniziative intraprese da alcune Regioni.