Finanza attenzione ai cigni neri | partono a febbraio

«Trascorro questo tempo da solo. E cado, stelle di, galleggiano nel buio cicatrici temporanee». È difficile trovare una bella canzone dedicata a, nonostante sia il mese del carnevale, di San Valentino e della chiusura dell'inverno. Eppure il mese non ispira gli artisti, e guardando le statistiche nemmeno gli investitori. “February Stars”: ho scelto questo pezzo dei Foo Fighters per aggrapparmi a una buona stella, perché temo che tra poco rimarrà ben poco su cui ridere. Sanremo è appena finito e ci ha lasciato molte canzoni piene d'amore; purtroppo da alcuni anni appena finisce la musica del festival comincia un'altra colonna sonora, quella dei De Profundis. Vi sblocco un ricordo, se vi dico: 2020, 2022, 2023 cosa vi viene in mente? Niente? E se vi dico: pandemia, Russia Ucraina, Svb e Credit Suisse? Ora ricordate vero? Sono tutti fatti accaduti a, dopo Sanremo.