Fiat 1100 TV Trasformabile, a Pistoia un pezzo rarissimo dell'iconica spider

Nel 1955 la Sezione Carrozzerie Specialipresenta al Salone di Ginevra un’affascinantedue posti basata sulla meccanicaa prestante berlina/103 TV: laTV, vettura agile, leggera e veloce (TV indica infatti "Turismo Veloce") che raccoglierà soddisfazioni anche in pista. Seguendo il gusto’epoca per questa categoria di auto, la TVsi ispira allo stile americano con le ampie cromature soprattutto nella calandra, i paraurti dotati di rostri, il parabrezza panoramico e gli pneumatici con banda bianca. Alle prestazioni ci pensava invece il motore quattro cilindri in linea 1089 cm3 da 53 cv a 5.400 giri al minuto dotato di carburatore doppio corpo Weber, per una velocità massima di 145 km/h.TVvengono costruiti in tutto 142 esemplari, uno di essi oggi si trova nel garage personale di Marco Meoni, membro del Veteran Car Club di