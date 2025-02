Inter-news.it - Feyenoord-Inter, un solo precedente: come finì nel 2001-2002

L’ha conosciuto il suo prossimo avversario in Champions League. L’urna di Nyon ha stabilito che agli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno gli olandesi del, che hanno eliminato il Milan nei playoff. La squadra di Simone Inzaghi giocherà il match d’andata al de Kuip di Rotterdam il 4 o il 5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro martedì 11 o mercoledì 12 marzo. Le due squadre tornano ad affrontarsi in un doppio confronto europeo a distanza di 23 anni.ILsi sfideranno per la prima volta in Champions League. In tutte le competizioni, escludendo le amichevoli, èla seconda volta che si affrontano le due squadre. Ilriguarda la stagione, quando l’, allenata da Hector Cuper, trovò ilnelle semifinali della Coppa UEFA.