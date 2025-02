Internews24.com - Feyenoord Inter, ufficiali le date dell’andata e del ritorno a San Siro: ecco quando si giocherà

Leggi su Internews24.com

di Redazionelee dela Sansi. Le info sull’acquisto dei bigliettiLa UEFA ha reso note lee gli orari delle sfide degli Ottavi di Finale di Champions League per le quali le urne di Nyon si sono espresse sorteggiando l’di Inzaghi contro il. I nerazzurri giocheranno l’andata in trasferta a Rotterdam, mentre ilsarà a San. La gara d’andata si disputerà alle ore 18:45 di mercoledì 5 marzo. La gara diandrà in scena a Sanmartedì 11 marzo alle 21:00. Di seguito il comunicato del club nerazzurro per le fasi di vendita dei biglietti per la gara del Meazza.Quella di martedì 11 marzo si profila dunque come una notte di incredibile tifo nerazzurro a Sanriempirà il Meazza con tutto l’affetto dei supportersisti.