Feyenoord da non sottovalutare | precedente amaro nuovo allenatore e stadio rovente

Nonostante un momento complicato, ilsi è guadagnato con merito gli ottavi di Champions League. Gli olandesi, privi di unstabile e con una lunga lista di infortunati, hanno eliminato il Milan vincendo in casa e pareggiando a San Siro. Ora torneranno al Meazza per affrontare l’Inter, ma con una novità in panchina: Robin Van Persie.Van Persie, la nuova guida tecnicaL’ex attaccante di Arsenal e Manchester United sarà iltecnico del, prendendo il posto di Priske e del traghettatore Bosschaart. Van Persie, attualmente alla guida dell’Heerenveen, ha iniziato la carriera daproprio nel, passando dalle giovanili fino alla prima squadra olandese. Il suo stile di gioco è offensivo e spregiudicato, basato su un 4-2-3-1 che spesso diventa un 4-2-1-3, lasciando spazi che l’Inter potrebbe sfruttare.