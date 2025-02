Romadailynews.it - Festival Sanremo 2025, grande successo per ‘In the Casinò’

per ‘In the, il salotto dell’after show La notte sanremese si è raccontata in musica tra mini concerti e radioper “In the Casino’” lo spazio esclusivo e glamour allestito per la prima volta da Time Multimedia nel rooftop del Casinò dinella settimana del 75°della Canzone Italiana.“E’ stata un’avventura meravigliosa – spiega Gianluca Vania Pirazzoli, ceo di Time Multimedia – dove protagonista assoluta è stata la musica declinata nelle sue diverse forme. Abbiamo ospitato Showcase live insieme alle radio media partner ed è stato un punto di incontro per chi è parte del mondo della musica e della sua Industry, creando naturalmente un Hub dove manager, artisti in gara e non, giornalisti, radio e televisioni hanno potuto confrontarsi dando vita a nuovi spunti di collaborazioni”.