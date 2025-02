News.robadadonne.it - Feste dall’estetista per i compleanni delle bambine: l’assurdo trend diffuso tra i genitori

È unche sta prendendo piede a Bologna, Milano e in altre città italiane:di compleanno pernon a tema cartoni animati, con palloncini, unicorni e torte colorate, ma organizzate nei saloni estetici, con unghie finte, smalti e pennelli per il make up.Le protagoniste sono bimbe spesso anche molto piccole, che con le amichette spengono le candeline tra una sessione di trucco e una manicure, con tutti i “ma” e le perplessità del caso; se da un lato, infatti, c’è chi giudica queste festicciole innocue e un semplice modo per giocare e divertirsi a fare “le signore”, dall’altro la preoccupazione è quella di una prematura ed eccessiva adultizzazione, oltre che una loro sessualizzazione.Ciononostante, pare che questa nuova moda stia riscuotendo un grande successo, con centri estetici che dichiarano di aver ricevuto un vero e proprio boom di prenotazioni e di cercare di accontentare tutti.