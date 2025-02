Ilrestodelcarlino.it - Festa di carnevale al centro sociale di Pisignano Cannuzzo

Ilcolora anche, per la grande gioia dei più piccini. Succederà questa domenica alle 15 neldi, in via Zavattina 6/d, in un pomeriggio organizzato dalle associazioni del territorio Aps Francesca Fontana, Asd Grama e dal consiglio di zona. Tema di quest’anno sarà ’I pirati dell’Adriatico’ e a condurre il pomeriggio sarà il l’animatore Roberto Fabbri, che proporrà momenti di giochi a premi e svago a tema piratesco, nonché balli nella ciurma. Ai bambini presenti alin maschera sarà offerta una merenda con i tipici dolci della tradizione. L’ingresso è libero.