Liberoquotidiano.it - Ferrari, Vasseur fa piazza pulita: terremoto a Maranello, che teste fa saltare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fredè un uomo con la schiena diritta. E non solo perché, scherzando, dice di essere rinato dopo l'operazione subita prima di Natale proprio alla schiena. Il sempre sorridente team manager dellaè un tizio che la sa lunga in fatto di motorsport e, quando sbarcò anel 2023, capì subito che per riportare a galla una squadra perdente da 18 anni era necessario fare. Il dopo Binotto è stato via via caratterizzato dalle epurazioni di Carlos Sainz, del dt Cardile, di molti tecnici e dall'arrivo di Lewis Hamilton come prima guida, perché il sette volte campione del mondo è stato pagato 45 milioni di euro per essere il re del box. Il 2025, quindi, sarà l'anno della verità per Fred, francese nato nell'Ile de France 57 anni fa, con un passato in Formula E, in Sauber/Alfa Romeo e in Renault.