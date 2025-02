Juventusnews24.com - Fenucci lancia l’allarme: «Il calcio italiano sta perdendo competitività. A volte è trattato in maniera demagogica, ma si dimentica una cosa»

di Redazione JuventusNews24: «Ilsta». Le dichiarazioni del dirigente del BolognaIl CEO del Bologna, Claudio, ha commentato l’eliminazione di Juventus, Milan ed Atalanta dalla Champions League. Le dichiarazioni in conferenza stampa.– «L’eliminazione di tre squadre italiane dalla Champions è un dispiacere, e non solo per il ranking e il rischio di perdere il quinto posto e un posto in più in Europa in chiave campionato. È la dimostrazione che ilsta. La legge Melandri per anni ci ha causato restrizioni sulla vendita dei diritti tv e abbiamo perso denaro e possibilità di programmare a vantaggio della Spagna. Abbiamo perso anche il vantaggio competitivo del decreto crescita: giocatori che con il decreto potevano arrivare ora sono irraggiungibili.