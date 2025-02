Sport.quotidiano.net - Fenucci, il Bologna oltre il ranking. "La nostra forza sono i piccoli passi. La Coppa Italia sarebbe un sogno»

Qualcosa è cambiato nelle ultime 48 ore. Ma l’entusiasmo nell’ambiente rossoblù è intatto. La strada che porta in Europa è più ardua, dopo l’uscita dalla Champions League di Milan, Atalanta e Juventus: ildice che molto probabilmente spetterà a Spagna e Germania la quinta squadra per la massima competizione europea della prossima stagione e il posto in più in Europa. Ma il -1 dal sesto posto della Fiorentina, la crescita degli ultimi mesi e un ambiente che si presenterà con 3500 tifosi al Tardini fanno pensare che nulla sia impossibile. Parola di Claudio, ad rossoblù e consigliere di Lega, che ieri ha parlato a tutto tondo dei temi caldi: Europa, stadio, l’imminente rinnovo del diesse Marco Di Vaio, quello già sottoscritto da Sartori ("felice del rinnovo di Giovanni, ma non ho mai avuto dubbi.