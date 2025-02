Anteprima24.it - Feldi Eboli, trittico di gare verità. Selucio: “Serve testa per restare in alto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTrenel giro di sette giorni. Ladomani pomeriggio scenderà in campo a Manfredonia contro i padroni di casa del Vitulano Drugstore, sfida che darà il via aldiche comprende le sfide al Palasele contro Came Treviso e Italservice Pesaro.Tre match dove l’obiettivo è uscirne a punteggio pieno ma, per motivi diversi, ognuna di queste sfide nasconde pericoli e insidie. Si parte dalla Puglia e dalla sfida contro un Manfredonia che è in piena lotta per non retrocedere e che al momento ha la peggior difesa del torneo, la classica partita trappola che però le volpi hanno imparato a preparare nel migliore dei modi. Infatti, soprattutto grazie alle esperienze in Champions League, i ragazzi di Antonelli sanno come gestire mente e corpo per cercare di ottenere il meglio da ogni sfida.