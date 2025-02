Oasport.it - Federico Pellegrino: “Ai Mondiali per una medaglia. Se la vincesse un compagno, sarei felice. Non farò la 50 km”

ha le idee chiarissime in vista degli imminenti Campionati2025 di sci di fondo, rassegna che si svolgerà in quel di Trondheim dal 26 febbraio al 9 marzo. Il veterano della Nazionale azzurra vuole infatti tornare dalla Norvegia con una, traguardo che è convinto di poter raggiungere.Un’ambizione confermata dal diretto interessato nell’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione a cadenza settimanale a cura di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in onda ogni lunedì sul canale YouTube di OA Sport, per l’occasione trasmessa in un luogo molto caro al fondista di Aosta, ovvero dalla sede della manifattura Valcismond, gruppo di vari brand tra cui Sportful che ospita una prestigiosa bacheca con le medaglie conquistate dall’atleta in carriera.“Questo basta per fare capire il legame che c’è non solo con il brand Sportful ma con tutta la manifattura Valcismond, con i dipendenti e con la famiglia Cremonese – ha detto– Un legame presente da tanti anni: prima tenevo le medaglie con poco rispetto dentro una scatola di scarpe perché sono abituato a pensare sempre a quelle che devono ancora arrivare.