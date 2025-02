Agi.it - Federica Brignone trionfa nel gigante al Sestriere

AGI -sotto il solleone al Sestriere vincendo lo slalomdi Coppa del mondo. L'azzurra, campionessa mondiale in carica, ha centrato la vittoria numero 33 in carriera e il 78esimo podio. Perfetta lanella seconda manche sulla pista 'Giovanni Agnelli'. Dall'influenza post-Mondiali a un nuovo trionfo., la 'tigre' dello sci alpino al femminile, oltre a vincere ilal Sestriere con una bellissima azione nella seconda manche, ha allungato nella classifica generale di Coppa sulla svizzera Lara Gut-Behrami: l'azzurra è prima con 899 punti, 170 in più rispetto all'elvetica che oggi è uscita nel corso della prima manche., 34 anni, valdostana, portacolori dei Carabinieri, ha vinto in 2'12"69 precedendo la neozelandese Alice Robinson di 40 centesimi e la norvegese Thea Louise Stjernesund di 1"57.