Federica Brignone senza calcoli | Ho attaccato come va va Tomba stia tranquillo | non lo prendo…

ha confezionato un numero straordinario: dopo sei giorni rinchiusa in casa per fronteggiare i malanni tipici dell’inverno si è presentata al cancelletto di partenza e ha vinto di forza il gigante di Sestriere. La fuoriclasse valdostana si è comportata da autentica Campionessa del Mondo di specialità, stringendo i denti nonostante la condizione fisica e battendo di forza Alice Robinson nella seconda manche andata in scena sulle nevi piemontesi.La 34enne ha conquistato il sesto successo stagionale in Coppa del Mondo (tre tra le porte larghe, due in discesa libera, uno in superG) e, forte della 33ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, ha allungato perentoriamente in testa alla classifica generale. Beneficiando dell’uscita di Lara Gut-Behrami nella prima manche, l’azzurra svetta ora al comando con 170 punti di vantaggio sulla svizzera e ora può concretamente sognare la seconda Sfera di Cristallo dopo quella alzata al cielo nel 2020.