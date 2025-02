Oasport.it - Federica Brignone manda in estasi Sestriere: riviviamo la vittoria in gigante

Semplicemente eccezionale. Una celestialesi è imposta neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Un successo clamoroso per l’azzurra che ha allungato vertiginosamente sulle avversarie in ottica classifica generale sfruttando l’uscita di scena di Lara Gut Behrami, adesso attualmente seconda con ben 170 punti di svantaggio rispetto alla leader tricolore.Ladella milanese è particolarmente significativa, in quanto arrivata in una condizione di salute complicata, scaturita da una influenza che l’aveva non poco debilitata in fase di preparazione. Ma in questo caso l’adrenalina, l’agonismo, la voglia di superarsi ha concesso adi gettare il cuore oltre l’ostacolo, dando ennesima dimostrazione non solo del suo talento, ma anche di una forza mentale superiore.