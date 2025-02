Oasport.it - Federica Brignone in lotta con Robinson nel gigante di Sestriere. Fuori Gut-Behrami

Leggi su Oasport.it

La prima manche del primoalpotrebbe aver segnato una svolta decisiva nellaper la Coppa del Mondo.è seconda in classifica, nonostante i malanni dei giorni precedenti ed una condizione sicuramente non al meglio, ma soprattutto è la principale rivale della valdostana a commettere un errore fatale. Lara Gut-, infatti, è clamorosamente uscita, sbagliando sul dosso finale e potrebbe essere uno zero pesantissimo per l’elvetica, che già inseguiva l’azzurra in classifica con 70 punti di ritardo.Da Saalbach alal momento il duello inè tutto trae Alice. Questa volta ad essere davanti è la neozelandese, che ha staccato di 19 centesimi l’azzurra. Un vantaggio maturato soprattutto nella prima parte, conche ha poi recuperato molto nel tratto finale.