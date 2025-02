Lanazione.it - Federfarma Arezzo: “Un grande successo per la Raccolta del Farmaco”

, 21 febbraio 2025 – “soddisfazione per lapartecipazione e i risultati, e una punta di orgoglio per il ruolo decisivo anche in questa edizione da parte dei nostri farmacisti e delle nostre farmacie private”. Si esprime così Roberto Giotti, presidente di, che rappresenta le circa 100 farmacie private del nostro territorio, analizzando gli ottimi dati del bilancio delle giornate didelche si sono celebrate anche nella provincia didal 4 al 10 febbraio scorsi. In effetti i numeri parlano da soli: ade provincia hanno aderito 33 farmacie e sono state raccolte 2.930 confezioni, pari a un valore di circa 24.500 euro, che aiuteranno 938 ospiti di 10 realtà assistenziali. In Toscana hanno aderito 381 farmacie e sono state raccolte 45.