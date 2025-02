Ilrestodelcarlino.it - Fede vola in cielo a quattro anni, nasce l’associazione in suo nome

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 21 febbraio 2025 – Giada è la mamma dirico Leglib Eugeni, un bambino di appenato inlo scorso settembre, dopo aver combattuto contro una rara immunodeficienza. Un calvario lungo tutta la sua brevissima vita, tra ospedali, interventi e speranze, ma affrontato da ‘Fico’ (come lo chiamano affettuosamente in famiglia) con un coraggio straordinario, capace di disarmare chiunque con uno sguardo o un sorriso. La forza del piccolorico “La forza diera qualcosa che andava oltre la malattia — racconta mamma Giada —. Non si lamentava mai, accoglieva tutto con una dolcezza che ci ha insegnato più di quanto avremmo mai potuto insegnare noi a lui. Ecco perché, quando lui se n’è andato, abbiamo capito che il suo amore non poteva finire con lui”. Il giorno del suo funerale, ad esempio, nella chiesa di San Sebastiano, non c’erano fiori, ma tanti palloncini del suo colore preferito, il verde.