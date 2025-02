Amica.it - Febbre Anni 90: il ritorno delle mollette a clip per i capelli

Colorate, divertenti, versatili: lepersono un accessorio che consente di giocare moltissimo con l’acconciatura, e negli ultimi tempi a tornare di gran moda sono quelle atipiche dell’estetica90 e dei primi2000.Le star ci hanno già ampiamente dimostrato ilin auge di molti capi e stili chiave della moda di 25fa, dai jeans a vita bassa agli abiti sottoveste sino a bustier, e anche il mondo del beauty non è esente dal trend Nineties. L’ultima a sfoggiare leè stata Selena Gomez, che in un video postato su Instagram ha sfoggiato due mollettine bianche a tenere in ordine il bob diventato ormai suo marchio di fabbrica.L’attrice e cantante ha diviso icon una riga centrale, e poi ha assicurato le ciocche frontali con le