Fdi sceglie la Harley Davidson, ma la Ue è pronta a punire la casa americana

Un gruppo di parlamentari di Fratelli d’Italia guidati dal deputato La Salandra ha istituito la giornata della cultura della motocicletta ma ci sono i daziUna scelta a dir poco discutibile. Sia per il marchio della moto scelta, ma anche, e forse soprattuto, per il momento che sembra a dir poco opportuno. Tutto nasce all’interno di Fratelli d’Italia un anno fa circa quando l’onorevole meloniano, La Salandra, insieme ad altri suoi colleghi, ha istituito la “giornata della cultura della motocicletta”,ndo però lo storico marchio americano della.Fdila, ma la Ue èla(Ansa Foto) Cityrumors.itLa giornata sarà il 21 giugno prossimo. Sarà la prima. Una scelta strana e alquanto curiosa, soprattutto legarla a un marchio che possa rappresentare in qualche modo il made in Italy, quando di italiano non hanno nulla, ma lo stesso La Salandra spiega che è “simbolo del marchio Italia, legato ai mestieri artigianali, quali i fabbri o i conciatori”.