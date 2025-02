Ilrestodelcarlino.it - Fd’I: "Mettiamo i cassonetti “intelligenti“ in tutta la città"

Isole “smart inla. E’ la proposta del gruppo comunale di Fratelli d’Italia che prima di tutto, propone alla giunta di ampliare la raccolta differenziata di prossimità in tutto il centro storico e oltre. Ricordiamo che la raccolta di prossimità è quella che oggi interessa la zona a traffico limitato attorno al cardo e decumano cittadino: ci sono 23 stazioni caratterizzate dai cosiddetti, poiché il conferimento dei rifiuti avviene tramite tessera identificativa, ma in modo libero poiché l’utente può differenziare i materiali, l’umido e l’indifferenizato, senza un calendario prestabilito, ma secondo le proprie abitudini. L’investimento per dotare quest’area urbana dei, ribattezzati lumaconi, è stato impegnativo: i primi sei, oggetto di design, costarono sui 50mila euro a stazione per un investimento totale di 300mila euro.