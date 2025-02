Imiglioridififa.com - FC 25: Tutto sulla promo Fantasy FC, Tracker e Upgrade in tempo reale

Leggi su Imiglioridififa.com

L’eventoFC arriva su EA Sports FC 25, portando con sé un sistema di potenziamento dinamico basato sulle prestazioni reali dei giocatori nei campionati. Le carteFC possono riceverein base a parametri chiave come gol, assist, clean sheet e fair play. Inoltre, per la prima volta, vengono introdotti iHero, le cui carte migliorano in base ai risultati delle loro squadre storiche nei rispettivi campionati.Come Funziona l’delle CarteFCLe carteFC ricevonoin base a specifiche condizioni che si verificano nelle partite ufficiali. Vediamo nel dettaglio il sistema di progressione:2 vittorie nelle prossime 4 partite di campionato: +1 OVR e un nuovo PlayStyle++.10 gol segnati dalla squadra nelle prossime 4 partite di campionato: un attributo della carta sale a 99.