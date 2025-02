Ilfattoquotidiano.it - Fatture false per sponsorizzazioni da oltre 80 milioni di euro: arrestato il pilota di rally Marco Gianesini

Uno scandalo giudiziario si è abbattuto sul mondo deltra le province di Sondrio e Lecco. I finanzieri del Comando provinciale di Frosinone hanno messo agli arresti domiciliari il, nell’ambito di un’inchiesta riguardante asportive nelle gare di, così come altre 5 persone. Per tutte loro, si è optato anche per un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un importo totale di40di.Le Fiamme Gialle hanno contestato all’organizzazione l’emissione diper operazioni fittizie da parte di società ‘cartiere’ a favore di soggetti economici realmente operanti in vari settori, con sede su gran parte del territorio nazionale, ma soprattutto nel Nord Italia e nello specifico in Lombardia, tra Sondrio e Lecco.