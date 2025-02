Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 21 febbraioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 21 febbraio 2025.Ildi Rai 3 torna con un’inchiesta sulla mafia romana. Dopo l’omicidio di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”, che segna uno spartiacque, la malavita della Capitale si intreccia sempre di più con l’imprenditoria e con il mondo dello spettacolo, cercando sponde anche tra le Istituzioni. Secondo la Procura, Roma è diventata una gigantesca lavatrice capace di ripulire 150 milioni di euro in pochissimi mesi, frutto dei traffici di cocaina, usura e degli altri affari della nuova criminalità.